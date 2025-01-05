Ölümcül hastalıkla mücadele eden Ecrin için hedef 2 milyon TL: Çaresiz aile, kızlarını yaşatmak istiyor

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Akbal ailesinin 14 yaşındaki kızları Ecrin Akbal, bebekken geçirdiği hastalık sonucu doğduğundan beri ayağa kalkamıyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor ve makine yardımıyla nefes alıyor. Ölümcül hastalıkla yatağa bağımlı yaşayan yüzde 99 engelli Ecrin'in tedavisi için Düzce Valiliği tarafından 2 milyon TL tutarında bir yardım kampanyası başlatıldı. 13 senedir bu ölümcül hastalıkla savaşan ve yeterli maddi gücü olmayan Akbal ailesi, kızlarını yaşatmak istiyor. Öte yandan, aile kızlarının bakımlarıyla ilgilendiği için herhangi bir işte de çalışamıyorlar.

DÜNYAYA SADECE GÜLEBİLİYOR

Baba Yusuf Akbal, "Kızım Ecrin, 2012 yılında geçirdiği rahatsızlıktan beri yüzde 99 fiziksel engelli. Şu anda makineye bağlı yaşıyor, o sayede nefes alıyor. Tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz, kızımızın yaşamasını istiyoruz. Kızımın tedavisi için valilik izinli kampanyamıza destek bekliyoruz. Kızımın gülen yüzü solmasın, o yaşasın yeter ki nefes alsın. Soğuk havale geçirmesinin ardından ortaya çıkan genetik bir hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Doktorlar hastalığın bizde de olduğunu söyledi, oğlumuzda da bu hastalığın olduğunu öğrendik ama sadece kızımda aktifleşti. Makine yardımıyla nefes alabiliyor, besleniyor. Yürüyemiyor ve dünyaya sadece gülebiliyor." diye konuştu.