Ölümcül kas hastalığı ile mücadele eden 4 yaşındaki Ali Hamza destek bekliyor

Hemşire Gülsüm ve mühendis Ahmet Saip Doğan, Nisan 2021'de üçüncü çocukları Ali Hamza'yı kucaklarına aldı. Ali Hamza 18 aylıkken yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuruldu. Burada Ali Hamza'nın kan değerlerinin çok yüksek çıkması nedeniyle farklı tetkikler yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Ali Hamza'ya ölümcül kas hastalığı olan DMD tanısı konuldu. Aile Amerika'da tedavisi bulunan hastalık için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak tedavi için gereken 2 milyon 900 bin doların sadece yüzde 6'sı toplanabildi.

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Doğan çifti, çocuklarının tedavi parasının toplanabilmesi için gece-gündüz mücadele ediyor. Aile, "Ali Hamza'nın hayata tutunması için tek seferlik bir ilaca kavuşması gerekiyor. Bu tedaviyi aile olarak karşılaşmamız mümkün olmadığı için bu mübarek günde kapınıza geldik. Ali Hamza 2 ağabeyi ile birlikte okula gitmek, koşup oynamak, annesini kızdırıp, babasından saklanmak istiyor.

Her geçen gün kasları zayıfladığı için bunların hiçbirini yapamayacak hale gelecek. Tedavi olup, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Lütfen yavrumuzun elinden tutun" dedi.