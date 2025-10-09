Ölümcül prostat kanserinde çarpıcı tedavi

İngiltere'de yapılan araştırmada, yeni bir ilaç kombinasyonunun ölümcül prostat kanserinde beklenen yaşam süresini uzatabileceği belirlendi. Independent'te yer alan habere göre 'çarpıcı' bulgular, hasar gören kanser hücrelerinin DNA'sını onarmasını engelleyen, hedefe yönelik bir tedavi olan niraparibi, standart abirateron asetat ve prednizon tedavileriyle birlikte alan hastaların beklenen yaşam süresinde genel bir uzama eğilimi olduğunu gösterdi. Doktorlar, 32 ülkeden 696 erkek üzerinde yapılan çalışmada yeni ilaç kombinasyonunun tüm hastalardaki kanser büyüme riskinde yüzde 37, genetik mutasyonlara sahip bir hasta alt grubundaysa yüzde 48 azalma sağladığını saptadı.