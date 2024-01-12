Haberler Yaşam Haberleri Ölümden dönen imam yaşadığı dehşeti anlat
Giriş Tarihi: 13.1.2024

Ölümden dönen imam yaşadığı dehşeti anlat

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ölümden dönen imam yaşadığı dehşeti anlat
İstanbul Fatih Camii'nde öğrencilerine ders verirken Ömer Salgın isimli saldırganın bıçaklı saldırısına uğrayan imam Galip Usta yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı Saldırıda yaralanan öğrenci Bilal Erdem taburcu olurken, imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ölümden döndüğü anları güçlükle anlatan imam, "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Akşam namazını kıldırdım akabinde bir adam çıktı, 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın' diye bağırdı. Oradaki görevliler de onu dışarı çıkarmış. Benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken içeri girip üzerime saldırdı, bıçak çekti. İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal kardeşim yaralandı, Yusuf İslam kardeşimizin de ayağı kırıldı. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİME DÖNMEK İSTİYORUM"
Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz oldu. Yani o kadar çok alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda" dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da Usta'yı ziyaret etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Yemen'de ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla "milyonluk" gösteri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümden dönen imam yaşadığı dehşeti anlat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA