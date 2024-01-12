Ölümden dönen imam yaşadığı dehşeti anlat

İstanbul Fatih Camii'nde öğrencilerine ders verirken Ömer Salgın isimli saldırganın bıçaklı saldırısına uğrayan imam Galip Usta yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı Saldırıda yaralanan öğrenci Bilal Erdem taburcu olurken, imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ölümden döndüğü anları güçlükle anlatan imam, "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Akşam namazını kıldırdım akabinde bir adam çıktı, 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın' diye bağırdı. Oradaki görevliler de onu dışarı çıkarmış. Benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken içeri girip üzerime saldırdı, bıçak çekti. İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal kardeşim yaralandı, Yusuf İslam kardeşimizin de ayağı kırıldı. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" ifadelerini kullandı.Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz oldu. Yani o kadar çok alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda" dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da Usta'yı ziyaret etti.