Ölümle biten silahlı kavgaya 12 tutuklama

İstanbul Ümraniye'nin Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran günü akşam saatlerinde Arda Berk Aktaş (17) ve 4 arkadaşı, husumetli oldukları bir grup ile alacak verecek meselesi nedeniyle sık sık tartışıyordu. Son olarak yaşanan hararetli telefon görüşmesinde Arda ve arkadaşları bir araca binip karşı grubun olduğu sokağa geldi. 2 grup arasında çıkan silahlı tartışmada araç içerisinde olan Arda Berk Aktaş, yanındaki arkadaşı ve karşı gruptan bir kişi yaralandı. Çatışmanın ardından arkadaşları Arda Berk Aktaş'ı bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDE OYNADILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti. İlk olarak ölen gencin içinde bulunduğu araçtaki diğer 4 kişi, daha sonra da 9 kişi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 12'si cezaevine gönderildi.