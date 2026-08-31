Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde denize giriş yasaklandı

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları boğulma tehlikelerini de beraberinde getirdi. Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde denize girmek 1 gün süreyle yasaklanırken, Samsun Valiliği de vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 31.08.2026 pazartesi (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada da "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı
SAMSUN
Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 15 deniz mili seviyesinde beklendiği belirtilirken, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girilmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi.