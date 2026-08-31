Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde denize giriş yasaklandı

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada da "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

SAMSUN

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 15 deniz mili seviyesinde beklendiği belirtilirken, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girilmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör