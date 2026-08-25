Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde denize girmek yasaklandı

KOCAELİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün 6 sahilde denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığınca yapılan açıklamada; Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin tehlikeli olduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi. Ani hava değişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
ZONGULDAK
Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tedbir alındığı bildirildi. Açıklamada, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'den 26 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar Zonguldak genelinde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
ORDU
Ordu Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısına göre, 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşması beklendiği belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla iki gün süreyle il genelinde denize girmek yasaklandı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların alınan yasağa uymaları istenirken, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlar ve yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem taşıdığı belirtildi. Yasağın 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerini kapsadığı bildirildi.