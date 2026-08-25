Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde denize girmek yasaklandı

ORDU

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısına göre, 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşması beklendiği belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla iki gün süreyle il genelinde denize girmek yasaklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların alınan yasağa uymaları istenirken, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlar ve yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem taşıdığı belirtildi. Yasağın 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günlerini kapsadığı bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör