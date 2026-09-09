Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

ŞİLE

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise çarşamba ve perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan yelken plaj işletmesine kadar) ve Ağva plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçemizde denize girmek yasaklanmıştır. 2 plaj da 18.00 itibarıyla boşaltılacaktır"

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör