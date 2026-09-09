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Giriş Tarihi: 9.09.2026 08:43 Son Güncelleme: 9.09.2026 08:47

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı!

İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 9-10 Eylül tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklarca yapılan açıklamalarda Beykoz sahillerinde, Sarıyer Kısırkaya Halk Plajı'nda ve Şile'deki belirlenen kontrollü alanlar dışındaki plajlarda denize girişlere 2 gün süreyle kısıtlama getirildiği belirtildi.

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AA Yaşam
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı!
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İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 9-10 Eylül tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

BEYKOZ

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada; ilçe sınırlarında Karadeniz kıyısındaki sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Eylül Çarşamba ve 10 Eylül Perşembe günleri denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

SARIYER

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorololojik değerlendirmeler doğrultusunda çarşamba ve perşembe günleri dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe sınırlarındaki Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

ŞİLE

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise çarşamba ve perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:
"Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan yelken plaj işletmesine kadar) ve Ağva plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçemizde denize girmek yasaklanmıştır. 2 plaj da 18.00 itibarıyla boşaltılacaktır"

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYKOZ #ŞİLE #SARIYER #İSTANBUL

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı!
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