Ölümü şüpheli bulundu: Takibe alınan eşi Yunanistan sınırında kıskıvrak yakalandı

EŞİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi. Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı.