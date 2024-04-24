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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Ölümün eşiğindeki kızı Esra Erol buldu

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan İbrahim ve Sevda Barık çifti, “15 yaşındaki karaciğer hastası kızımız Ş.B.’yi, Levent Cahan kaçırdı. Kızımız bulunmazsa ölecek” diyerek yardım istedi. Küçük kızı kaçıran Cahan, Gaziantep’te gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ölümün eşiğindeki kızı Esra Erol buldu
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan aile, kızlarına kavuştu. 19 Nisan 2024'te kaçırılan ve eğer tedavi olmazsa ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa her an ölebilecek olan 15 yaşındaki genç kız kısa süre içerisinde bulundu. 15 yaşındaki Ş.B.'yi kaçıran Levent Cahan, Gaziantep Nurdağı'nda yakalandı. Cahan ve yanında bulunan yaşı küçük kız, polis ekiplerince Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.




GÖZALTINA ALINDI
Ş.B.'nin ifadesine başvurulurken, onu kaçıran Levent Cahan polis tarafından gözaltına alındı. Levent Cahan, 15 yaşındaki Ş.B.'yi kaçırmaktan mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Levent Cahan'ın ailesi canlı yayına bağlandı. "Levent Ş.B'yi değil, Ş.B. Levent'i kaçırdı. Hasta gelin istemiyoruz" dedi. Ş.B.'nin ablası Rabia B. ise, canlı yayına bağlanıp Levent'in, kardeşini tehditle tuttuğunu söyledi.

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Ölümün eşiğindeki kızı Esra Erol buldu
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