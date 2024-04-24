Ölümün eşiğindeki kızı Esra Erol buldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan aile, kızlarına kavuştu. 19 Nisan 2024'te kaçırılan ve eğer tedavi olmazsa ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa her an ölebilecek olan 15 yaşındaki genç kız kısa süre içerisinde bulundu. 15 yaşındaki Ş.B.'yi kaçıran Levent Cahan, Gaziantep Nurdağı'nda yakalandı. Cahan ve yanında bulunan yaşı küçük kız, polis ekiplerince Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Ş.B.'nin ifadesine başvurulurken, onu kaçıran Levent Cahan polis tarafından gözaltına alındı. Levent Cahan, 15 yaşındaki Ş.B.'yi kaçırmaktan mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Levent Cahan'ın ailesi canlı yayına bağlandı. "Levent Ş.B'yi değil, Ş.B. Levent'i kaçırdı. Hasta gelin istemiyoruz" dedi. Ş.B.'nin ablası Rabia B. ise, canlı yayına bağlanıp Levent'in, kardeşini tehditle tuttuğunu söyledi.