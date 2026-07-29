Olympos’ta yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırlarındaki Olympos bölgesinde yangın çıktı. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın hızı ile alevler hızla büyüdü. Yangın bölgede bulunan evleri tehdit ederken, 2 ev sahipleri tarafından boşaltıldı. Ekipler alevlere havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale başlattı. Orman Bölge Müdürlüğü, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

YERYÜZÜNDEKİ CENNET

Doğası, plajları ve yeşil alanları ile 'Yeryüzündeki cennet' olarak adlandırılan Olimpos Bölgesi'ndeki yangının kontrol altına alınması için kamu kurum ve kuruluşlar da alarma geçti. Belediyeler ve vatandaşlar alevlerin büyümesini önlemek için 4 koldan mücadele veriyor.