Omega sıcağı Türkiye’de

Afrika kökenli sıcak hava dalgası ve Avrupa'da etkili olan "Omega blokajı", Türkiye'de sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkardı. Meteoroloji, önümüzdeki 3 gün yağış beklenmediğini açıkladı. Aydın'da 41, İzmir'de 38, İstanbul'da 34-35, Edirne'de 38, Ankara'da ise 32-36 derece sıcaklık bekleniyor.

Uzmanlar özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Dr. Muhammed Burak Yücel, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların risk altında olduğunu belirterek şapka, güneş gözlüğü, açık renkli pamuklu kıyafet, bol su tüketimi ve en az 30 faktörlü güneş kremi kullanılmasını önerdi. Baş dönmesi ve bilinç bulanıklığında sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR

Aşırı sıcak nem ve uykusuzluk ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Diğer taraftan stresi de tetikleyebiliyor.