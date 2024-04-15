Ömer 51. Bölüm izle: Star TV ile Ömer son bölüm full izle

Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Çiçek, kaygılarında haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. İçinde olduğu durum nedeniyle gergin olan Reşat, Ömer'i artık Gamze'den uzak durması ve yeni bir yola girmesi konusunda uyarır.

Nisa ise mektupları yazan gizli aşığı ile nihayet karşı karşıya gelir.