Ömer Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle anıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 65. yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir anma mesajı yayımladı.

Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkûm edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.