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Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:34 Son Güncelleme: 17.09.2026 10:37

Ömer Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle anıyorum

AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı idam edilişlerinin 65. yılında rahmetle andı. Darbelerin milletin iradesine yapılmış en büyük kötülük olduğunu belirten Çelik, "Darbeciler tarih önünde mahkum edildi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" mesajını verdi.

DHA
Ömer Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle anıyorum
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 65. yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir anma mesajı yayımladı.

Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkûm edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

#ADNAN MENDERES #ÖMER ÇELİK #AK PARTİ

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Ömer Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle anıyorum
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