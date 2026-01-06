Haberler Yaşam Haberleri Ömer Çelik, MİT’in 99’uncu yılını kutladı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 18:14

Ömer Çelik, MİT’in 99’uncu yılını kutladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 99’uncu yıldönümünü kutladı. Çelik paylaşımında, “Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için dünyanın her yerinde görev başında olan, isimsiz kahramanların yuvası Milli İstihbarat Teşkilatımızın 99’uncu yılı kutlu olsun,” dedi.

Ömer Çelik, MİT’in 99’uncu yılını kutladı!
  • ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 99'uncu yıldönümünü kutladı. Çelik paylaşımında, "Milli İstihbarat Teşkilatımız artık koca bir çınar. MİT 99 yıldır vatan nöbetinde. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için dünyanın her yerinde görev başında olan, isimsiz kahramanların yuvası Milli İstihbarat Teşkilatımızın 99'uncu yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla selamlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Çelik, MİT’in 99’uncu yılını kutladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz