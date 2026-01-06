Ömer Çelik, MİT’in 99’uncu yılını kutladı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 99'uncu yıldönümünü kutladı. Çelik paylaşımında, "Milli İstihbarat Teşkilatımız artık koca bir çınar. MİT 99 yıldır vatan nöbetinde. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için dünyanın her yerinde görev başında olan, isimsiz kahramanların yuvası Milli İstihbarat Teşkilatımızın 99'uncu yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla selamlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.