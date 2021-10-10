Ömer doktorun aşı karavanı

Yalova
'nın Termal
ilçesindeki Termal Aile Sağlığı Merkezi
'nde görevli Dr. Ömer Öktem, 'Fahriye' ismini verdiği karavanıyla köy köy dolaşıp ekibiyle birlikte aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha önce Türk Kızılayı
'nın kullanıldığı 1986 model minibüsü ihale yoluyla alan arkadaşından satın alan Öktem, bir yılda minibüsü modifiye ederek küçük bir karavana çevirdi. Öktem, aracı köy meydanına kuruyor. Tentesi, masa ve sandalyeleriyle dikkati çeken aracın yanına gelen vatandaşlarla görüşen sağlık ekibi, aşı olmak istemeyenleri de ikna edip onaylarını aldıktan sonra aşılıyor. Öktem, "Birinci dozları diğer araçlarımızla yaptık ama ikinci ve üçüncü dozlar için bir farkındalık oluşturmak istedik. Ulaşılması zor yerlere karavanımız 'Fahriye' ile ulaşıyoruz. İnsanlar aracı merak ettiği için gelip sorular soruyor. Biz de bu arada bilgilendirip, gerekirse ikna edip aşılarını yapıyoruz" diye konuştu. Öktem, 'Nazmiye' adında bir karavanı daha olduğunu onu da kanser tarama çalışmaları için kullandığını söyledi. Yoldan traktörle geçerken minibüsü ve aşı ekibini görünce duran 54 yaşındaki çiftçi Nusret Bakış "Eğer bu karavan olmasaydı hayatta aşı olamazdım" diye konuştu.