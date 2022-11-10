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Giriş Tarihi: 10.11.2022 17:50

Ömer Köstek kimdir? Ömer Köstek nereli, kaç yaşında? Ömer Köstek hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda iş dünyası tarafından merak edilen isimler arasında Ömer Köstek de yer alıyor. Duyulan haberlerin ardından birçok kişi “Ömer Köstek kimdir?” sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Ömer Köstek kimdir? Ömer Köstek nereli, kaç yaşında? Ömer Köstek hayatı ve biyografisi!

Ömer Köstek kimdir? Ömer Köstek nereli, kaç yaşında? Ömer Köstek hayatı ve biyografisi!

Ömer Köstek Kimdir?

Ömer Köstek 10.04.1986 İstanbul doğumlu Gurbetçiler Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta.

Aile şirketi olan Gurbetçiler Plastik A.Ş. iştigal konusu olan plastik endüstrisini öğrenebilmek amacıyla okuduğu okuldan mezun olduğu zamandan itibaren çalışan Ömer Köstek, Gurbetçiler Plastik A.Ş.'yi sektörlerinde lider firmalar arasında yer almasında büyük rol oynayan Ömer Köstek, bununla beraber Paspayı, Karoapp, Revak Kör Kalıp ve Monoduct gibi markaları ile dünya lideri konumuna getirmeyi başardı.

Şirketin yönetim kurulunun, çalışanları ile ortaya koyduğu vizyonu gerçekleştirmek amacıyla, yine şirket çalışanları ile omuz omuza çalışmakta ve Gurbetçiler Plastik A.Ş.' i modern dünyanın güçlü firmaları arasına sokmak gayreti ile çalışan Ömer Köstek, çalışma hayatının yanı sıra insanlara dokunabilmek adına bulunduğu derneklerden olan Gülesen Erol Köstek Aile Vakfı'nda Mütevelli Heyet Üyesi olarak yer alıyor. Bunun yanı sıra, 1000motorcu1000cocuk Derneği'nde Gönüllü Üye, PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Plastik Sanayicileri Federasyonu'nda ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

ilandır

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Ömer Köstek kimdir? Ömer Köstek nereli, kaç yaşında? Ömer Köstek hayatı ve biyografisi!
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