Ömer Özkan bebek 3 yaşında

Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 Ağustos 2011 tarihinde dünyada ilk rahim nakli Derya Sert'e yapılmış ve Derya Sert 4 Haziran 2020'de anne olmuştu. Derya Sert, dünyaya gelen erkek bebeğe Ömer Özkan ismini verdi. Doğumun ardından yapılan rahim nakli tıp literatürüne "Ömer Özkan tekniği" olarak geçti. Rahim nakli ile dünyaya gelen Ömer Özkan bebek 3 yaşına girdi. Anne Derya, baba Mustafa Sert çiftti oğullarını 3'üncü yaşı günü Mersin'in Anamur ilçesinde kutladı. Sert çifti, "Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan sayesinde anne-baba olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Anne Derya Sert, "Yaşadığım duyguları anlatmam imkansız. 4 Haziran, yani oğlumun doğumu, benim anne olduğun gün" derken, Mustafa Sert ise çok mutlu olduklarının söyledi.