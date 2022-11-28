Haberler Yaşam Haberleri Ömerağzı Koyu Kamp Alanı Nerede? Ömerağzı Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:56 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:56

Ömerağzı Koyu Kamp Alanı Nerede? Ömerağzı Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ömerağzı Koyu nerede sorusu, Kocaeli ve çevresinde kamp yapmak isteyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Söz konusu kamp alanı, Karadeniz'e kıyısı olan ve doğal güzellikleri ile öne çıkan alanlar arasındadır. Ömerağzı Koyu kamp alanına nasıl gidilir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda kamp alanına ulaşımın da son derece kolay olduğunu görebilirsiniz. Ömerağzı Koyu giriş ücreti ve konu ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik.

Ömerağzı Koyu Kamp Alanı Nerede? Ömerağzı Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ömerağzı Koyu nerede sorusuna cevap ararken Türkiye kamp alanları haritasını da inceleyebilirsiniz. Kısa bir harita incelemesi ile Ömerağzı Koyu kamp alanının Kocaeli çevresinde olduğunu görebilirsiniz. Ömerağzı Koyu kamp alanına nasıl gidilir planını da bu sayede daha kolay yapabilirsiniz. Özel aracınızla kamp alanına gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Ömerağzı Koyu giriş ücreti ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Ömerağzı Koyu Nerede?


Ömerağzı Koyu, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırları içinde bulunan bir tabiat parkı ve kamp alanıdır. Söz konusu koyun Kocaeli şehir merkezine mesafesi 57 km'dir. Kandıra ilçe merkezine olan mesafe ise 12 km'dir. Kocaeli'nin kuzeyinde bulunan Ömerağzı Koyu, Kerpe Plajı'na da oldukça yakındır.

Ömerağzı Koyu Giriş Ücreti


Ömerağzı Koyu Tabiat Parkı'na aracınız ile giriş ücreti 27 tl olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücretler 2022 yılı için belirlenmiş olup her yıl güncellenmektedir. Kamp alanını kullanacaksanız misafirlerden çadır başı 60 tl ücret talep edilir.
Ömerağzı Koyu, doğal güzelliklerin hâkim olduğu ve popüler kamp alanlarından biridir. Söz konusu alanda çok sayıda tesis ve konaklama yeri vardır. Ömerağzı Koyu'nda bulunan bungalov evler de konaklama için tercih edilebilir. Bu imkânlar sayesinde tesis, yılın her mevsiminde yoğunluğunu sürdürür. Ulaşım kolaylığı ve tesisin imkânları düşünüldüğünde kamp, piknik ve denize girmek için bu koydan yararlanabilirsiniz.

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Ömerağzı Koyu Kamp Alanı Nerede? Ömerağzı Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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