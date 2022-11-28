Ömerağzı Koyu Kamp Alanı Nerede? Ömerağzı Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

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Ömerağzı Koyu Nerede?



Ömerağzı Koyu, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırları içinde bulunan bir tabiat parkı ve kamp alanıdır. Söz konusu koyun Kocaeli şehir merkezine mesafesi 57 km'dir. Kandıra ilçe merkezine olan mesafe ise 12 km'dir. Kocaeli'nin kuzeyinde bulunan Ömerağzı Koyu, Kerpe Plajı'na da oldukça yakındır.

Ömerağzı Koyu Giriş Ücreti



Ömerağzı Koyu Tabiat Parkı'na aracınız ile giriş ücreti 27 tl olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücretler 2022 yılı için belirlenmiş olup her yıl güncellenmektedir. Kamp alanını kullanacaksanız misafirlerden çadır başı 60 tl ücret talep edilir.

Ömerağzı Koyu, doğal güzelliklerin hâkim olduğu ve popüler kamp alanlarından biridir. Söz konusu alanda çok sayıda tesis ve konaklama yeri vardır. Ömerağzı Koyu'nda bulunan bungalov evler de konaklama için tercih edilebilir. Bu imkânlar sayesinde tesis, yılın her mevsiminde yoğunluğunu sürdürür. Ulaşım kolaylığı ve tesisin imkânları düşünüldüğünde kamp, piknik ve denize girmek için bu koydan yararlanabilirsiniz.