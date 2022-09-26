Ömer’in ailesinden anlamlı bağış

2020 yılında dünyaya gelen Ömer'in kas hareketlerinin yavaş olduğunu fark eden anne çocuğunu hastaneye götürdü. Nöroloji doktoru tarafından yapılan tetkikler sonucunda küçük çocuğa SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavisinin yurtdışında olduğunu öğrenen aile ne yapacağını şaşırdı. Aile Ömer'i yaşatabilmek için Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatırken, diğer taraftan da yakınlarının ve komşularının yardımıyla kermeslerde yiyecekler satarak Ömer için tedavi parasını toplamaya başladı.

Ancak Ömer geçtiğimiz ay yaşama veda etti.