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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Ömer’in ailesinden anlamlı bağış

Adana’da SMA Tip 1 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ömer Oruç için toplanan para ve tedavide kullanılan cihazlar aynı hastalıkla mücadele eden 8 bebeğin hesabına nakledildi. Oğlunu kaybeden 3 çocuk annesi Tuba Oruç, “Oğlumun tedavisi için paranın yüzde 15’ini toplamıştık. Ama yavrumu kaybettim. Ben başaramadım onlar başarsın diye biriken parayı 8’e bölerek hasta yavrularımızın hesaplarına yatırdık. Ömer’in kardeşleri yaşasın” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ömer’in ailesinden anlamlı bağış

2020 yılında dünyaya gelen Ömer'in kas hareketlerinin yavaş olduğunu fark eden anne çocuğunu hastaneye götürdü. Nöroloji doktoru tarafından yapılan tetkikler sonucunda küçük çocuğa SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavisinin yurtdışında olduğunu öğrenen aile ne yapacağını şaşırdı. Aile Ömer'i yaşatabilmek için Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatırken, diğer taraftan da yakınlarının ve komşularının yardımıyla kermeslerde yiyecekler satarak Ömer için tedavi parasını toplamaya başladı.
Ancak Ömer geçtiğimiz ay yaşama veda etti.

ONLAR YAŞASIN
Canlarından çok sevdikleri oğullarını toprağa veren Oruç ailesi, örnek davranış sergiledi ve Ömer'in tedavisi için toplanan parayı Adana'daki 8 SMA hastası bebeğin hesaplarına eşit şekilde gönderdi. Acılı anne Tuba Oruç, "Yavrumu yaşatmak için elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık ama başaramadık. Ömer gibi SMA hastası olan çocuklar yaşasın diye topladığımız paraları onların hesabına yatırdık. Ömer yaşayamadı ama Ömer'in kardeşleri yaşasın" diyerek gözyaşı döktü.

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Ömer’in ailesinden anlamlı bağış
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