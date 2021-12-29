Haberler Yaşam Haberleri Omicron için kritik 15 gün
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Omicron için kritik 15 gün

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Omicron için kritik 15 gün

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Deniz Odabaş: Soluğu hastanede almamak için aşımızı olalım, maskeden taviz vermeyelim. Yılbaşı kutlamaları en büyük risk

Omicron varyantının tüm dünyada yayılmaya devam etmesiyle Türkiye'de günlük vaka sayıları da 30 binleri aştı. Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşlara hatırlatma dozlarını olmaları ve kalabalık mekânlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. SABAH'a konuşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu, ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk, yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu!
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a soruşturma
Son dakika: 29 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Omicron için kritik 15 gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA