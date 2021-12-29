Omicron için kritik 15 gün

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Deniz Odabaş: Soluğu hastanede almamak için aşımızı olalım, maskeden taviz vermeyelim. Yılbaşı kutlamaları en büyük risk
Omicron varyantının tüm dünyada yayılmaya devam etmesiyle Türkiye'de günlük vaka sayıları da 30 binleri aştı. Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşlara hatırlatma dozlarını olmaları ve kalabalık mekânlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. SABAH'a konuşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu, ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk, yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" dedi.