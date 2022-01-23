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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Omicron’a karşı süper bağışıklık

Omicron’a karşı süper bağışıklık

Aşı olduğu halde Kovid-19’a yakalanan kişilerin antikor düzeyinin yüzde 1000 oranında arttığı ve ‘süper bağışıklık’ kazandığı belirlendi

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili ABD'de yapılan bir araştırmada umut veren sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, aşı olduktan sonra Kovid-19'a yakalanan insanların antikorları çeşitleniyor ve sonraki enfeksiyonlara karşı çok güçlü şekilde koruma sağlıyor. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde yürütülen çalışmayı yürüten araştırmacılar, bu çift katlı korumayı "süper bağışıklık" olarak tanımladı. Çalışmada, Delta varyantı dalgası sırasında aşı olduğu halde Kovid-19'a yakalanan kişilerin, ikinci bir Pfizer/BioNTech aşına kıyasla yüzde 1000'e kadar daha etkili seviyelerde antikorlar ürettiği belirlendi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verileriyle desteklenen araştırma bulguları, hem aşılı hem de önceden Kovid-19'a yakalanan kişilerin bağışıklık savunmasının diğerlerine göre çok daha gelişmiş olduğunu gösterdi.

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Omicron’a karşı süper bağışıklık
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