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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Ömrü Ayla filmini görmeye yetmedi

9 yıl önce vefat eden Kore Gazisi İbrahim Ak’ın arşivinden, Ayla filmine de konu olan küçük kızın fotoğrafları çıktı. Gazinin eşi: Keşke eşim de filmi görebilseydi

İHA
Ömrü Ayla filmini görmeye yetmedi
Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesiyle 1953 yılında Kore Savaşı'na giden Laboratuvar Teknikeri Çavuş İbrahim Ak'ın, bir dönem ülkenin gündemine oturan Koreli Ayla ile kesişen hikayesi de ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Rezzan Ak, Kore'deki savaşta Koreli Ayla başta olmak üzere yetim çocukları yetiştiren ekipte yer alan Kore Gazisi eşi İbrahim Ak'ın anılarını paylaştı.

AYLA OLDUĞUNU ANLADIK
İbrahim Çavuş, savaşta yetim kalan Koreli çocuklara sahip çıkmak için kurulan yetimhaneyi yöneten ekibin arasında yer almış. İbrahim Çavuş'un fotoğraflarında, Astsubay Süleyman ile özdeşleşen Ayla'nın da olduğu anılarda yerini alıyor. Fotoğraflarda Ayla'nın daha önce görülmemiş fotoğrafları da bulunuyor. 2014 yılında vefat eden Kore Gazisi Ak'ın eşi Rezzan Ak, eşinin Koreli çocuklarla olan yakınlığını anlattı. Eşinin Kore savaşında çektirdiği fotoğraflara bakarak hüzünlenen Rezzan Ak, siyah-beyaz fotoğraflara da gözü gibi bakıyor.
Kore Gazisi eşinin aynı zamanda fotoğraf çekmeye çok meraklı olduğunu söyleyen Rezzan Ak, o günleri şöyle konuştu:
"Eşim 1953 senesinde Kore'ye gitti. 1954'te de geldi. Çektiği fotoğraflar arasında, sonradan filminde 'Ayla' olduğunu anladığımız çocukların resmi de vardı. Savaşta öksüz kalan çocuklar için bir yetimhane alanı hazırlanmış. Orada ilk öğrettikleri şarkı da 'Ankara Ankara güzel Ankara' şarkısı. Onları her gün ziyaret ediyorlar, bakıyorlar. Onlarla resim çektiriyorlar yani bir baba şefkati ile onlara sarılıp onları mutlu ediyorlar. Eşimi 2014'te kaybettim. Hayatta olsaydı, 'Ayla'nın filmini görseydi o anılara döner onları bize izah ederdi. Bizler o filmi gördükten sonra onun yaşadıklarını yaşar hale geldik. Eşimin Ayla'nın yanında diz çökmüş resmini gördük. Onları görünce biz de çok duygulandık. Ayla'nın filmi olmadan onun Ayla olduğunu bilmiyorduk. Ama Ayla filmi çekildikten sonra anladık. 2 tane resmi var o çocukların."

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Ömrü Ayla filmini görmeye yetmedi
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