Ömrünü evladına adadı

Trabzon'da 1983 yılında evlenen Nevin Nazlı'nın kas hastası olarak dünyaya gelen ilk çocuğu Murat 2 yaşındayken, onun ölümünden sonra yine aynı hastalıkla dünyaya gelen kızı Ayşegül ise 8 yaşındayken öldü. Sonrasında Arda isminde sağlıklı bir oğlu olan Nevin Nazlı 30 yıl önce yine hamile kaldı ve oğlu Alihan dünyaya geldi. Ancak Alihan da bir çeşit kas hastalığı olan Serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Oğlu Alihan'ı 30 yıldır bebek gibi bakan Nevin Nazlı, oğlunu yaşatabilmek için mücadele veriyor. Son zamanlarda sağlık sorunları artınca oğlu Alihan, Trabzon Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğlunun başından ayrılmayan anne Nazlı, "İki evladımı aynı hastalıktan kaybettim. Oğlum Alihan da aynı hastalıkla pençeleşiyor. 30 yıldır yatağa bağımlı oğlumu yaşatmak için mücadele ediyorum. Alihan'ı da kaybetmek istemiyorum. Kendimi oğluma adadım"dedi.