Omuz omuza şifa dağıtıyorlar

Konya
'nın Seydişehir
İlçesinde Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan ebe Ayşe Demirci ile doktor kızı Ayşe Hilal Demirci, aynı kurumda sağlık hizmeti sunuyor. 35 yıllık meslek deneyimine sahip Ayşe Demirci, yıllar boyunca edindiği bilgi ve tecrübeyle görevini sürdürürken, kızı Ayşe Hilal Demirci hekim olarak meslek hayatına başladı. Anne ve kızının aynı kurumda görev yapması, sağlık alanında farklı kuşakların aynı çalışma ortamında buluşmasını sağladı. Ayşe Demirci'nin 35 yıllık mesleki birikimi ile Ayşe Hilal Demirci'nin hekimlik mesleğindeki ilk döneminin aynı kurumda kesişmesi, aile açısından da farklı bir anlam taşıyor. Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan anne ve kız, farklı meslek unvanlarıyla sağlık hizmetine katkı sunuyor. Ayşe Demirci ebe olarak, Ayşe Hilal Demirci ise doktor olarak görev yapıyor. 35 yıllık sağlık deneyimine sahip annenin meslek yolculuğu ile kızının hekimlik mesleğine attığı ilk adımın aynı kurumda buluşması, Seydişehir'de dikkat çeken bir aile ve meslek hikâyesi oluşturdu. Anne Ayşe Demirci'nin mesleki deneyimi, kızı Ayşe Hilal Demirci'nin yeni meslek hayatıyla aynı çatı altında devam ederken, iki farklı neslin sağlık hizmetindeki görevleri de aynı kurumda kesişmiş oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör