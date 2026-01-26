Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 26 Ocak MP ekranı ile kazanan numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.01.2026 17:05

On Numara heyecanı sürüyor! Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişlerde büyük ikramiye için heyecan dorukta. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılması planlanan On Numara çekilişi henüz gerçekleşmedi. Talihliler, her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında sonuçları takip edebilecek. Kazanan numaralar ve detaylar, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

On Numara heyecanı yeniden yükseliyor! Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılması planlanan çekiliş henüz gerçekleşmedi. Kazanan sayılar ve detaylar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformlarından açıklanacak. On Numara tutkunları şimdiden heyecanla sonucu bekliyor.

26 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
26 Ocak 2026 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

26 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 26 Ocak 2026 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

10 11 20 22 24 26 31 36 38 40 47 49 51 55 58 61 63 64 67 70 78 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

