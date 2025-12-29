Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık MP ekranı ile On Numara kazanan numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.12.2025 17:35

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık MP ekranı ile On Numara kazanan numaraları sorgulama

On Numara heyecanı yeniden yükseliyor! Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişlerde, 22 doğru tahmin yapan talihliler büyük ikramiyenin sahibi olma şansını elde ediyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak On Numara çekilişi, her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. 29 Aralık On Numara sonuçlarını merak edenler için kazanan numaralar ve tüm detaylar haberin devamında...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık MP ekranı ile On Numara kazanan numaraları sorgulama
  • ABONE OL

On Numara'da heyecan bir kez daha doruğa çıkıyor! Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişlerde şansını deneyen binlerce kişi, büyük ikramiyeye ulaşmayı hedefliyor. Çekilişin ardından belirlenen kazanan sayılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak On Numara çekilişinde hangi sayılar kazandıracak? İşte, 29 Aralık On Numara sonuçları ve çekilişe dair tüm gelişmeler...

29 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Aralık 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

29 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 29 Aralık 2025 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Aralık MP ekranı ile On Numara kazanan numaraları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz