ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Ocak MP ekranı ile kazanan numaraları sorgulama ekranı

On Numara'da heyecan bir kez daha zirveye çıkıyor. Haftanın iki günü, Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişlerde binlerce kişi büyük ikramiye umuduyla kuponlarını kontrol ediyor. 30 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak On Numara çekilişi için geri sayım başladı.
30 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
30 Ocak 2026 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olacak.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.