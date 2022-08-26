Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI || 26 Ağustos 2022 MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.8.2022 19:54 Son Güncelleme: 26.8.2022 19:54

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI || 26 Ağustos 2022 MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Piyano Online üzerinden on numara sorgulama ekranına geçiş yapılabiliyor. Her pazartesi ve Cuma günü On Numara çekiliş sonuçları şans oyunları tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Saat 20.00’da On numara sonuçları açıklanacak. Böylece On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap verildi. İşte on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI || 26 Ağustos 2022 MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

On numara sonuçları sorgulama ekranı ile vatandaşlar on numara sonuçlarını araştırıyor. Her pazartesi ve cuma günleri on numara çekilişi yapılıyor. Vatandaşlar da on numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. İşte 26 Ağustos 2022 on numara sonuçları sorgulama ekranı ile on numara çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgi!

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI || 26 Ağustos 2022 MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
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