ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 17 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2025 17:21

Bu akşam On Numara çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Haftada iki kez düzenlenen oyunda katılımcılar, büyük ikramiye için heyecanlı anlar yaşıyor. 17 Kasım Pazartesi çekilişi öncesi, talihli numaraların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu. Peki, On Numara 17 Kasım sonucu açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri yapılan On Numara çekilişi, bu akşam noter kontrolünde ve MPİ TV'den canlı yayınlanacak. 17 Kasım çekilişi öncesi, büyük ödülün sahibi merak konusu. Peki, 17 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı ve nereden öğrenilebilir?

17 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

