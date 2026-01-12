On numara sonuçları sorgulama: 12 Ocak 2025 on numara sonuçları kazandıran rakamlar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde haftanın ilk sonuçları için heyecan dorukta. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişte 2.478.015 TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bulacak. Şansını deneyen vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online sistemi üzerinden anında sorgulayabilecek. İşte 12 Ocak On Numara sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 12 Ocak Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!