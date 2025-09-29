On Numara sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile 29 Eylül On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

On Numara'da haftanın ilk çekilişi 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşiyor. Büyük ikramiye 531.558 TL olarak belirlendi. Oyunseverler kazanan numaraları Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. İşte 29 Eylül On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 29 Eylül Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!