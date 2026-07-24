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Giriş Tarihi: 24.07.2026

‘Ön yargıları kırın engel tanımayın’

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
‘Ön yargıları kırın engel tanımayın’
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal puan türünde % 94 engelli olan Yücehan Kermen(18) Türkiye 70'incisi oldu. Kermen, başarısının arkasındaki en büyük gücün "yapamazsın" diyen ön yargılar yerine "yapabilirsin" diyen başta annesi Feride Kermen olmak üzere ailesi olduğunu belirtti. Kermen,"Tüm okul hayatım son derece başarılı geçti. Ekonomik zorluklara ve sağlık sorunlarına rağmen kitaplar, sinema, tiyatro ve müzikle aram hep çok iyi oldu. Matematik ve müzik benim tutkum. Elde ettiğim derece, engelli bireylerin neleri başarabileceğinin kanıtıdır. Her anımda yanımda olan başta annem olmak üzere aileme, yeteneklerimi keşfedip beni yüreklendiren öğretmenlerime, destekçilerime teşekkür ederim" dedi. Kermen, ülkesinin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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