Onaysız enjeksiyona 40 bin lira tazminat

Danıştay'ın kararına konu yargı süreci 2010 yılında Bursa'da yaşandı. Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Hikmet Demirci, bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede muayene oldu. Doktorun ağrılar için yazdığı iğneleri eczaneden alan Demirci, iğneleri oturduğu mahallede bulunan sağlık ocağında yaptırmaya başladı. 10 adet iğneyi her gün yaptıran Demirci, 8'inci iğneyi vurdurduğu günün sabahı ayağında dayanılmaz bir ağrı ile uyandı. Çektiği acıya daha fazla dayanamayarak doktora giden 4 çocuk babasının çekilen filmlerinde ve yapılan testler sonucunda iğnenin yanlış yere sinirlere yapıldığı tespit edildi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Hikmet Demirci'ye sol bacağında meydana gelen yüzde 70 oranındaki işlev kaybının çaresi olmadığı ve bununla yaşaması gerektiği söylendi. Uygulanan enjeksiyon sonrası sol bacakta sinir hasarı ve güç kaybı meydana geldi. Bunun üzerine Hikmet Demirci hatalı enjeksiyon uygulanması nedeniyle sakat kaldığından bahisle 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 100 bin lira tazminat davası açtı.

SAĞLIK PERSONELİNİN KUSURU YOK

Bursa 3. İdare Mahkemesi, olayla ilgili bilirkişiden inceleme talep etti. Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda, enjeksiyonun yanlış yere yapıldığına dair tıbbi belge bulunmadığı, Hikmet Demirci'de gelişen bulgunun enjeksiyon uygulamalarında beklenir komplikasyonlardan biri olabileceği ve bundan dolayı da enjeksiyonu yapan sağlık personelinin kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

HASTANIN YAZILI RIZASININ ALINMASI GEREKİR

Mahkeme, enjeksiyon uygulamasından önce davacıya risklerin anlatılıp yazılı onay alınmadığı, bu sebeple de davacının aydınlatılma ve onay verme hakkının elinden alındığı ve bu durumun yürütülen sağlık hizmetinin gereği gibi işletilmediği konusunda davacıda endişe ve üzüntüye yol açacağı gerekçesiyle 40 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: YAZILI RIZA ŞARTI SİSTEMİ İŞLEMEZ HALE GETİRİR

Mahkemenin verdiği karar davalı Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edildi. Bakanlık, sağlık kuruluşlarında milyonlarca enjeksiyon yapıldığını, yazılı rıza şartının her halde aranmasının sistemi işlemez hale getireceğini, hukuka aykırı olan kararın bozulmasını talep etti.

DANIŞTAY MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Dosyayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, temyizen incelenen kararın usul ve hukuka uygun olduğunu, dilekçede öne sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğine karar verdi. Danıştay, açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, İdare Mahkemesi'nin kararının ise onanmasına hükmetti. Yanlış enjeksiyondan dolayı sakat kalan hastaya 40 bin lira ödenecek.