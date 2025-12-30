Önce 3 yerinden vurdu sonra hastaneye götürdü: Kendisini 4 ay önce döven arkadaşını öldürdü!

Olay, 28 Aralık'ta Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Fatih Bulut, kız arkadaşı B.K. (23) ve arkadaşları Ö.F.K. (24), B.Y. (21) ile birlikte, husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Bulut, tabancayla Arslandağ'ı karın, bacak ve boynundan vurdu. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ'ı otomobile bindirip, yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

AMELİYATTA ÖLÜNCE KAÇTI

Ameliyata alınan Arslandağ hayatını kaybedince Bulut, telefonla yanına çağırdığı E.D.'nin (40) otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.K., Ö.F.K. ve B.Y.'yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu belirlenen cinayet şüphelisi Fatih Bulut ile E.D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, Bulut'un olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyete götürdü.

"4 AY ÖNCE BENİ DÖVDÜ"

Sorguya alınan şüphelilerden Fatih Bulut, ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.