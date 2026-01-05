“Önce ben, sonra o bana hayat verdi”

Adana'da karaciğer yetmezliği bulunan Nilgün Çağlıyan (64), oğlu Erdener Çağlıyan'ın (41) karaciğeri ile hayata tutundu. Hiç düşünmeden karaciğerinin yüzde 65'ini annesine veren 1 çocuk babası, "Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Annemle can ciğer olduk. Biz sevdiklerimiz için 'canımızı veririz' derken blöf yapmıyoruz" diye konuşurken, oğlunun ciğeriyle ikinci hayatına adım attığını dile getiren Nilgün Çağlıyan ise, "Önce ben ona hayat verdim, sonra da o bana hayat verdi. Çocuklarım ve eşim beni yaşatmak için adeta seferber oldular" diyerek duygularını dili getirdi.

AİLE SEFERBER OLDU

4 çocuk, 3 torun sahibi Nilgün Çağlıyan kaşıntı, morarma ve halsizlik şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar tarafından muayene edildi. Yapılan çeşitli tahliller sonucunda Çağlıyan'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumu kritik olan Nilgün Çağlıyan'a acil nakil yapılmasına karar verildi. Bir yandan nakil başvurusu yapılırken diğer yandan da aile içinde örnekler alındı. Ailenin üçüncü çocuğu olan Erdener Çağlıyan'dan alınan dokuların annesine uyumlu olduğu tespit edildi.

AMELİYAT 14,5 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi hiç zaman kaybetmeden anne ve oğlunu ameliyata aldı. Yaklaşık 14,5 saat süren ameliyat sonucunda Nilgün Çağlıyan, oğlundan alınan karaciğer ile yaşama yeniden "Merhaba" dedi. Bir süre hastanede tedavi gören anne ve oğul daha sonra birlikte taburcu oldu. "Oğlumun sayesinde ikinci hayatıma adım attım" diyen Çağlıyan, "Gerçekten çok zor süreçti. Her şey olumsuz gidiyordu. Acil nakil olmam gerekiyordu. Oğlumun karaciğeriyle yeniden yaşama tutundum. Önce ben ona hayat verdim, sonra da o bana hayat verdi. Ama burada özellikle ameliyatımı başarıyla yapan doktorum Süleyman Çetinkünar'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkesi de organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

"CİĞERİM ANNEME FEDA OLSUN"

Annesinin durumunu öğrendikten sonra Antalya'da yaşayan ağabeyi ile birlikte Adana'ya geldiğini anlatan Erdener Çağlıyan ise, "Dördümüzden örnekler alındı ve anneme en uyumlu karaciğerin benim olduğu tespit edildi. Hiç zaman kaybetmeden nakil yapılmasını istedim. Annem ile birlikte ameliyata girdik ve başarılı operasyonla yine birlikte çıktık. Ben bu canı zaten annemden almıştım ve ona can oldum. Ciğerimin yüzde 65'ini anneme verdim, feda olsun. Onunla can ciğer oldum. Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyememeyiz. Biz sevdiklerimiz için 'canımızı bile veririz' derken blöf yapmıyoruz" diyerek annesini öptü.