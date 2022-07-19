Önce CHP’yi sonra da başkan yardımcılığını bıraktı

Menderes Belediye Başkanvekili seçimlerinde, başkanvekili gösterilmediği için CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Mustafa Akın, belediye başkan yardımcılığı görevinden de istifa etti.

AİLEM SİYASETE DEVAM ETMEMİ İSTEMİYOR"

Akın, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aile meclisim ile yaptığım toplantıda ailemden bir tek kişi bile siyasete devam etmemi istemiyor. Bu sebeple Menderes Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. İncir çekirdeği kadar hakkım kime geçtiyse hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de bana hakkınızın geçtiğini düşünüyorsanız lütfen hakkınızı helal edin. Meclis üyeliğim bağımsız olarak devam edecektir, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.



Mustafa Akın

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Mustafa Akın, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk operasyonu kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca hukuki süreç tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yerine başkanvekili adayı olmak istemişti. CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler'in adayımız Mustafa Akın açıklamasına CHP'li bazı yönetim kurulu üyeleri itiraz etmiş, seçime sayılı gün kala ortalık karışmıştı. Meclis üyelerinin büyük çoğunluğu ve CHP yöneticilerinin kararı ile Erkan Özkan, başkanvekili adayı olunca Akın, başkan vekilinin belirleneceği meclis toplantısına saatler kala CHP'den istifa etmişti. Cumhur ittifakı Erkan Özkan'ın başkan vekili seçildiği oturumda ilk iki turda Mustafa Akın'ı desteklemişti.