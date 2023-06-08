Haberler Yaşam Haberleri Önce cübbe sonra televizyon çaldı
Giriş Tarihi: 9.6.2023

Önce cübbe sonra televizyon çaldı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Önce cübbe sonra televizyon çaldı
İstanbul Adalet Sarayı'na geçtiğimiz şubatta ifade vermek için gelen H.Y. (32) eksi 2'nci katın duvarında asılı televizyonu gözüne kestirdi. 16 Şubat'ta tekrardan adliyeye gelen H.Y. bilgilendirici içeriklerin yayınladığı televizyonu çalmak için ilginç bir yöntem buldu. H.Y. sergilenen eski hâkim cübbelerinden birini çalıp giydi. Ardından televizyonu duvardan söküp aldı. Adliyeden çıkmayı başarsa da çok uzaklaşmadan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polislerce gözaltına alınan H.Y. "Çalışmak için Yozgat'tan geldim. İş bulamadığım için moralim bozuktu. Adliyeye unuttuğum kimliğimi almak için geldim. Alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi. H.Y. "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazetede: Başkan Erdoğan imzaladı
Şişli'deki AVM'de LGBT skandalı: Toplumu zehirleyen propaganda terör boyutuna ulaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: EGM 2023 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı
LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı
9 kente 9 millet bahçesi! Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik
Son dakika: Süper Lig’e yükselen son takım Pendikspor oldu! Bodrumspor finalde boyun eğdi…
SABAH, şike konuşmalarının tape kayıtlarına ulaştı! CHP’li Çeşme Belediye Başkanı’nın ismi tapelerde geçiyor
Yüce bilge yeni parti kuracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce cübbe sonra televizyon çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA