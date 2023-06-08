Önce cübbe sonra televizyon çaldı

İstanbul Adalet Sarayı'na geçtiğimiz şubatta ifade vermek için gelen H.Y. (32) eksi 2'nci katın duvarında asılı televizyonu gözüne kestirdi. 16 Şubat'ta tekrardan adliyeye gelen H.Y. bilgilendirici içeriklerin yayınladığı televizyonu çalmak için ilginç bir yöntem buldu. H.Y. sergilenen eski hâkim cübbelerinden birini çalıp giydi. Ardından televizyonu duvardan söküp aldı. Adliyeden çıkmayı başarsa da çok uzaklaşmadan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polislerce gözaltına alınan H.Y. "Çalışmak için Yozgat'tan geldim. İş bulamadığım için moralim bozuktu. Adliyeye unuttuğum kimliğimi almak için geldim. Alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi. H.Y. "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.