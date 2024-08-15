Önce eşini sonra kendini öldürdü

Ankara'nın Mamak İlçesi Durali Alıç Mahallesi 937 sokakta çarşamba günü akşam saatlerinde iddiaya göre, B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.'ye ateş açtı.

İNTİHAR ETTİ

Gözü dönen B.B. aynı tabancayla kendini de vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.