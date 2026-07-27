Önce eski sevgilisini sonra da kendini vurdu

Antalya/da eski sevgilisi Azize Tekin'in (21) evine giden Berat Bozçalı (29),Tekin'e 2 el ateş ederek öldürdü. Bozçalı, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, dün gece Kepez'de meydana geldi. Berat Bozçalı, cep telefonuyla Tekin'i aradı. Aramalarına cevap alamayan Bozçalı, Tekin'in evine geldi. Bozçalı'ya, kapıyı Tekin'in arkadaşı J.Y. açınca darp etti. Bozçalı J.Y.'ye evden gitmesini söyledi. Tartışan ikiliden Bozçalı, tabancayla önce Tekin'e sonra da kendi başına ateş etti ve hayatını kaybetti Polis, J.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH
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Mete Efendioğlu - Editör