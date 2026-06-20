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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Önce havuz keyfi sonra ciğer ziyafeti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Önce havuz keyfi sonra ciğer ziyafeti
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Güneydoğu Anadolu'da sıcaklar etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da 3 bin yıllık geçmişe sahip Sur ilçesinde bulunan ve Roma dönemine kadar tarihlenen Anzele (Ayn-ı Zelal/Ayn-ı Zeura) havuzu, kentte hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması üzerine çocukların akınına uğradı. Bunaltıcı hava nedeniyle serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini tarihi havuzun serin sularına bıraktı.

TARİHİ HAVUZDA SERİNLEDİLER
Suda gönüllerince eğlenen çocuklar, bir kebapçı tarafından ikram edilen ciğerle bu kez ziyafet çekti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen çocuklar, kentte daha temiz, güvenli bir havuz istedi.

ARTVİN'DE DERE TAŞTI
Artvin'de etkili olan sağanak yağış sonrası Aşağı Maden köyündeki dere taştı. Mahalledeki bazı yollar su altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle olumsuzluğun büyümesi önlendi. Dere normal seviyesine dönerken, alınan önlemler sayesinde bölgede daha büyük bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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