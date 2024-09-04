Önce içki içtiler sonra bıçaklayarak öldürdüler

Adana'da bıçaklanarak öldürülen oto tamircisi Ramazan Karabulut'un (45) katil zanlıları 1'i kadın 6 kişi yakalandı. Karabulut'un bir süre önce sevgili olduğu S.Ç.'yle (37) tartıştığı için aralarının bozulduğu ve bu yüzden kadının arkadaşları tarafından konuşmak için boş bir araziye çağrılıp önce içki içildiği daha sonra bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Karabulut'u dövdüklerini itiraf edip, bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i kadın 4 kişi tutuklanırken 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

ÖNCE İÇKİ İÇTİLER SONRA BIÇAKLADILAR

Olay, 31 Ağustos'ta gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Ramazan Karabulut, iddiaya göre, bir süredir sevgili olduğu S.Ç. (37) adlı kadınla ile tartıştı. S.Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz'a (53) anlattı. Yavuz, telefonla aradığı Karabulut'u konuşmak için Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı. Yavuz ve beraberindeki S.Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu. Burada içki içip, bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma çıktı.

CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.Ç. ve yanındaki 5 kişi, Ramazan Karabulut'u darbetti. Sergen Dokumacı arbede sırasında Karabulut'u bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılıp, kendinden geçince; şüpheliler otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Ertesi gün sabah saatlerinde bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, Ramazan Karabulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

"DARP ETTİK AMA BIÇAKLAMADIK"

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 6 şüpheli adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Karabulut'u dövdüklerini itiraf edip, bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i kadın 4 kişi tutuklanırken yaşı küçük olan H.Y., adli kontrolle serbest kaldı.