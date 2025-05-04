Önce işyerini yaktılar sonra kurşunladılar

İSTANBUL Pendik'te 7 ay önce güneş enerjisi sistemleri satan bir iş yeri açan genç girişimci Kübra Yağcı (28) saldırganların hedefi oldu. İlk saldırı 13 Nisan günü gece saatlerinde iş yerine molotofkokteyli atılmasıyla başladı. Daha sonra iş yerine kurşun sıkıldı. Saldırı sonrası tehdit mesajları gelmeye devam etti. Kübra Yağcı, "Üçüncü kurşun kime gelir acaba? Şeklinde bir mesaj aldım. Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim.' yazan bir mesaj daha geldi." Şeklinde konuştu. Yağcı, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.