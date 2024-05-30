Önce karısını sonra tanıştıranı öldürmüştü... Çifte cinayetin faili Trabzon’da yakalandı

Doğukan Uğur Fatih Yedikule'de, 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi.
İddiaya göre evlilik sürecinde, ikili arasında sürekli kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.
BAŞKA KİŞİLERE DE KADIN BULUYORMUŞ
Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere de belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öğrenildi.
ÇİFTE CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Doğukan Uğur'u Trabzon'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.