Haberler Yaşam Haberleri Önce karısını sonra tanıştıranı öldürmüştü... Çifte cinayetin faili Trabzon’da yakalandı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 14:30

Önce karısını sonra tanıştıranı öldürmüştü... Çifte cinayetin faili Trabzon’da yakalandı

İstanbul Fatih’te 2 yıl önce evlenen Doğukan Uğur önce Cezayir asıllı eşi Zahra Nojioua’nın (29) boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Ardından da kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Doğukan Uğur’u Trabzon’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Gayrettepe emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önce karısını sonra tanıştıranı öldürmüştü... Çifte cinayetin faili Trabzon’da yakalandı

Doğukan Uğur Fatih Yedikule'de, 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi.

İddiaya göre evlilik sürecinde, ikili arasında sürekli kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Evden çıkan Uğur daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı camiye geldi. Uğur, burada da yine aynı bıçakla Benferchiche'yi öldürdü.

BAŞKA KİŞİLERE DE KADIN BULUYORMUŞ

Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çevresindeki kişilere de belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öğrenildi.

ÇİFTE CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Doğukan Uğur'u Trabzon'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Önce karısını sonra tanıştıranı öldürmüştü... Çifte cinayetin faili Trabzon’da yakalandı
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