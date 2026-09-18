Önce kazaya koştu, sonra şehit oldu! Kırıkkale, kahraman polisine ağladı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili çalışma yürüttüğü sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sarıyalçınkaya için Merkez Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTU OMUZLARDA

Cuma namazının ardından düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya ve oğlu Sabri Gökbörü, tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü. Eşi ve yakınlarının tabuta sarılarak vedalaştığı anlarda duygu dolu görüntüler yaşandı.

2 EVLAT BIRAKTI

27 Nisan 1988 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Batuhan Sarıyalçınkaya'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 23 Eylül 2016'da Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Sarıyalçınkaya, daha sonra Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.

DUALARLA UĞURLANDI

Şehit polis için cenaze namazının ardından Sarıyalçınkaya'nın naaşı, ailesinin isteği üzerine toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi. Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Başsavcı Ahmet Rüfai Şahin, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görevi başında şehit olan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, geride gözü yaşlı bir eş ve iki evlat bıraktı. Kırıkkale, kahraman polis memurunu dualar ve gözyaşlarıyla memleketine uğurladı.