Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi

Adana'da boşandığı eşi Ayşe Katırcı'ya 13 gün önce kefen gönderip, "Sana mezar yeri alacağım" diyerek ölümle tehdit eden Arif Tanrıkulu, kadını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Tanrıkulu (56) 10 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Ayşe Katırcı'nın (52) evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, talihsiz kadını 8 yerinden bıçakladı. Ayşe Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli Arif Tanrıkulu'nu kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ayşe Katırcı'nın saldırıdan 13 gün önce eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit edildiği ve basın yoluyla yardım istediği ortaya çıktı. O tarihte yaptığı açıklamada; 25 yıl evli kaldığı eski eşinden evlilik süresince şiddet gördüğünü iddia eden Katırcı, "Evliliğimizin dördüncü gününde bile beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Sürekli tehditler alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Boşanmanın ardından da tehditlerin sürdüğünü belirten Katırcı, eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etmişti. Zanlının olaydan önce Ayşe Katırcı'ya kefen takımı gönderdiği, 'Sana mezar yeri alacağım' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.