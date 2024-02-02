Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde yer alan Çevreyolu üzerinde aracını durduran 25 yaşındaki Veysi Çiçek, yanındaki kız arkadaşı 25 yaşındaki Dilan Kanak ile birlikte yoldan geçen bir vatandaştan yol tarifi için yardım istedi. Aracından inmeden Çiçek, ardından kız arkadaşıyla tartıştı. Kısa süren tartışma sonucu Çiçek yanındaki tabanca ile Dilan Kanak'ın başına bir el ateş etti.

Ardından aynı silahla kendi kafasına da ateş etti. Yaşanan korkunç olayı gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olan çift yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Çiçek, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi süren Dilan Kanak ise, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Olay tanıklık eden vatandaş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Veysi Çiçek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye akın eden Kanak ve Çiçek'in yakınları sinir krizler geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri de araçta detaylı inceleme yaparken, olayla kullanılan tabanca kriminal ekiplerince incelemeye alındı.