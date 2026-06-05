Önce Meles sonra körfez

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş 5 Haziran dünya çevre günü öncesi İzmir'in kanayan yarası Meles Çayında incelemelerde bulundu. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çevreye ağır koku yayıldığını belirten Başdaş, "Yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dikkate alınır diye düşündüm. İzmir'in protokol caddesi burası. Ve İzmir'e her gelen vatandaşın geçtiği bir cadde. Ve buradan geçerken herkes pencerelerini kapatıyor. Ve her çıkışta 'bu İzmir'in hali ne' diye soruyorlar. Ve tam 30 yıldır İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Ve her gelen belediye başkanı bu soruya yüzde yüz değinmişti. Sayın Aziz Kocaoğlu 'buraya beton dökerek ben bu sorunu çözeceğim' demişti. Ama çözülen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER DE TEMİZLEYECEĞİM DEMİŞTİ AMA…

Başdaş sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Tunç Bey de geldiğinde buraya 'ben burayı temizleyeceğim ve bu koku sorununu çözeceğim' demişti. Çünkü burası İzmir'in kanayan yarası. Ve burası temizlenmediği sürece körfez temizlenmesiyle ilgili herhangi bir işlem olmaz. Önce burası temizlenecek, sonra körfez temizlenecek. Ve şu an buradaki koku, sadece bir koku değil, insan sağlığına zarar verecek bir boyuta geldi. Bakın biz 5 dakikadır burada maskesiz dahi duramıyoruz. Burası İzmir'in en gelişen bölgesi, gökdelenlerin dikildiği rezidansların olduğu bir bölge ve İzmir'in kalbi. Maalesef hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Konak Belediyesi, kulaklarını tıkamışlar ne duyuyorlar, ne görüyorlar." Diye konuştu.

Bir aydır İZBB Başkanı Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrıda bulunduğunu belirten Başdaş. "Ne olur gelin havalar ısınmadan buraya bir çözüm bulun diyorum ama tek yaptıkları gelip kireç dökmek. Bakın dün ben basın bülteni geçtikten sonra hemen kireç aracını gönderdiler. Bakın burada. Şimdi bizi gördüler diye ayrıldılar. Yoksa kireç dökecekler. Güneş bir sorun değil. Bu sorunu çözmez. Daha fazla sorunu büyütür. Bakın sivrisinekler etrafımızda uçuşmaya başladı. Ve buraya yakın oturan vatandaş sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladılar. O yüzden ben özellikle buradaki bütün basın mensupları arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sorun. Bu Meles çayı ne olacak? Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız iki yıldır çıkmış hemen hemen her sorunu hükümete emanet etmeye çalışıyor. Bu sorunu da yüzde yüz çıkar. Der ki, 'Ben Meles'i temizleyecektim. Hükümet izin vermiyor. Ya da krediye izin vermiyor' der.

KULAKLARINI TIKAMIŞLAR

Açıklamasına "Ya bu artık ertelenecek bir olay değil." Diye devam eden Başdaş; "Bu İzmir'deki her vatandaş buradan geçtiğinde bu kokuyu duymak zorunda değil. Ve İzmir'i yönetenler İzmir'i bu duruma düşürmeye hiç kimsenin de hakkı yok. Eskişehir örneği var. Bakın Eskişehir örneği var. O da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Ama vatandaşlar gondollarla orada geziyor. Burası da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama burada kulaklarını tıkamışlar. Gözlerini kapatmışlar. Hiçbir şey görmüyorlar. Hiçbir şey duymuyorlar. Koku dahi gelmiyor. Sadece kendi koltukları, kendi iç savaşları yüzünden bütün çileyi çeken İzmirli hemşerilerimizdir." İfadelerini kullandı.