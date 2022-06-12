Önce öldürdü, sonra ateşe verdi

İstanbul Fatih'te 2019'da Çin uyruklu Haıyun Chen'i (43) öldürdüğü belirlenen Mert Pehlivan'ın müebbet hapse çarptırıldığı davada mahkeme gerekçesini açıkladı. 8 Temmuz 2019'da Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'taki evde çıkan yangın sonrasında Haıyun Chen, evde ölü olarak bulunmuştu. Chen'in boğazında kesi olduğu belirlenmişti. Yangın öncesinde apartmandan çıkış yaptığı belirlenen Mert Pehlivan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Pehlivan, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Mert Pehlivan'ın kıyafetlerinde maktuleye ait DNA'ların bulunduğu ve kişisel eşyalarının ele geçirildiği anlatıldı. Gerekçede Pehlivan'ın Chen'in boğazını kesip öldürdükten sonra cinayeti örtbas etmek amacıyla evde yangın çıkardığı belirtildi.