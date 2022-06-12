Haberler Yaşam Haberleri Önce öldürdü, sonra ateşe verdi
Giriş Tarihi: 12.6.2022

Önce öldürdü, sonra ateşe verdi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Önce öldürdü, sonra ateşe verdi
İstanbul Fatih'te 2019'da Çin uyruklu Haıyun Chen'i (43) öldürdüğü belirlenen Mert Pehlivan'ın müebbet hapse çarptırıldığı davada mahkeme gerekçesini açıkladı. 8 Temmuz 2019'da Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'taki evde çıkan yangın sonrasında Haıyun Chen, evde ölü olarak bulunmuştu. Chen'in boğazında kesi olduğu belirlenmişti. Yangın öncesinde apartmandan çıkış yaptığı belirlenen Mert Pehlivan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Pehlivan, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Mert Pehlivan'ın kıyafetlerinde maktuleye ait DNA'ların bulunduğu ve kişisel eşyalarının ele geçirildiği anlatıldı. Gerekçede Pehlivan'ın Chen'in boğazını kesip öldürdükten sonra cinayeti örtbas etmek amacıyla evde yangın çıkardığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı? Finalde gösteriliyordu elendi!
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? 2022 Temmuzda SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı! İşte yeni formüller ve rakamlar
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap listesi
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı! Milliler deplasmanda Lüksemburg'u devirdi
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
Son Dakika: Asgari Ücret Temmuz Zammı için bu detaylara dikkat! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce öldürdü, sonra ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA