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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Önce pasta sonra kurşun

Eşi Seda Ergül’ü çocuklarının gözü önünde vurarak öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül’ün, cinayetten bir gün önce doğum günü olan eşine pasta alıp kutlama yaptığı ortaya çıktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Önce pasta sonra kurşun
Adana'da eşi Yaşar Ergül tarafından öldürülen Seda Ergül'ün cinayete kurban gitmeden 1 gün önce doğum günü olduğu ve katil kocası tarafından üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.



Katil zanlısı Yaşar Ergül tutuklandı. Emekli astsubay Yaşar Ergül (53) önceki gün 3 çocuğunun gözü önünde araba meselesi yüzünden tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35) silahla vurarak öldürdü. Seda Ergül'ün cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı.



Yaşar Ergül'ün, eşi için üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta yaptırdığı belirtildi. Doğum gününde pasta üfleyip çocuklarıyla fotoğraf çektiren kadın bir gün sonra cinayete kurban gitti. Olaydan sonra gözaltına alınan Yaşar Ergül, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ergül'ün ifadesinde, "Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Seda Ergül'ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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Önce pasta sonra kurşun
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